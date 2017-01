The Claiborne Lady Bulldogs got their first win of the season November 3 against Washburn. The Lady Bulldogs are a better team than their record indicates and on this night the team showed their potential as seven players recorded scores in the book. Here is a photo gallery from the action, please enjoy and look for more on this game in an upcoming edition of the Claiborne Progress.

