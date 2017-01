The Claiborne Bulldogs defeated the Pirates from Washburn January 3. The team had 11 Bulldogs record scores. It was a much needed win for their confidence. The game also marked the return of Matthew Walker who had been out due to illness.

Reach Allen Earl at 423-254-5588 or on Twitter @pitchadude.

http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_31.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_16.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_17.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_18.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_19.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_20.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_21.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_22.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_23.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_24.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_26.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_27.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_28.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_25.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_30.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_29.jpg