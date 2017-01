The Cumberland Gap Lady Panthers went into the Dog Pound and defeated the Lady Bulldogs January 13. The Lady Panthers turned their season around with great defensive pressure and that pressure helped them get the win over Claiborne. Here is a gallery from the action, please enjoy. Pick up next week’s Claiborne Progress for more on this game.

Reach Allen Earl at 423-254-5588 or on Twitter @pitchadude.

http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_1-3.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_15-2.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_2-2.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_3-2.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_4-2.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_5-2.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_6-2.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_7-2.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_8-2.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_9-2.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_10-2.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_11-2.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_12-2.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_13-2.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_14-2.jpg