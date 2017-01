Claiborne High School and Middlesboro High School battled on the hardwood January 20 with the Bulldogs defending their court and taking wins during both varsity games. Both games were very interesting and featured highly competitive basketball. I will have more on these games in next week’s Claiborne Progress and here on the website. Enjoy the gallery.

Reach Allen Earl at 423-254-5588 or on Twitter @pitchadude.

http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_1-5.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_14-4.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_2-4.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_3-4.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_4-4.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_5-4.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_6-4.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_7-4.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_8-4.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_9-4.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_10-4.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_11-4.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_12-4.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_13-4.jpg