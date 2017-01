Claiborne High School held its annual Sports Queen celebration January 24 during the Claiborne versus Grainger basketball games. Congratulations to the 2017 Claiborne High Sports Queen Miss Madison Eversole. Enjoy the gallery.

Reach Allen Earl at 423-254-5588 or on Twitter @pitchadude.

2017 Claiborne High Sports Queen Miss Madison Eversole http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_m.jpg 2017 Claiborne High Sports Queen Miss Madison Eversole http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_a.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_b.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_c.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_d.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_e.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_f.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_g.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_h.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_i.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_j.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_k.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/01/web1_l.jpg