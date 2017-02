Here is the second photo gallery from Pink Out For Black IX, please enjoy the gallery. Again, many thanks to Claiborne High School, staff, volunteers, students, fans and Mrs. Becky Crutchfield for making the event a huge success.

Reach Allen Earl at 423-254-5588 or on Twitter @pitchadude.

http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/02/web1_16.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/02/web1_25.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/02/web1_26.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/02/web1_28.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/02/web1_27.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/02/web1_29.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/02/web1_30.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/02/web1_17.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/02/web1_18.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/02/web1_19.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/02/web1_20.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/02/web1_21.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/02/web1_22.jpg http://claiborneprogress.net/wp-content/uploads/2017/02/web1_24.jpg