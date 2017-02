The 2017 TSSAA District 2A girl’s basketball tournament consolation game February 20 featured the hosting Lady Panthers of Cumberland Gap battling the visiting Chuckey-Doak Lady Black Knights.

The Lady Panthers tried to keep pace with the Lady Knights but in the end fell just a bit short. The Lady Panthers lost the contest 47-36. I have uploaded a photo gallery from the game action, please enjoy and visit back soon for a complete article and more.

Allen Earl / Sports

