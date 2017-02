The 2017 TSSAA District 2A Girl’s Championship Game hosted by Cumberland Gap High School, February 20 was won by the Greeneville Lady Green Devils who defeated Grainger’s Lady Grizzlies 53-44 in a very close and entertaining basketball game. I have uploaded a photo gallery from the game, please enjoy. Come back again for more on this game and other local sports.

Allen Earl / Sports

Reach Allen Earl at 423-254-5588 or on Twitter @pitchadude.

