Mrs. Yolanda (Linda) Jewell Williams (Coffey), 69
MRS. YOLANDA (LINDA) JEWELL WILLIAMS (COFFEY) AGE 69 OF TAZEWELL/BRISTOL, TN WAS BORN NOVEMBER 22ND, 1951 AND WENT HOME TO BE WITH THE LORD JUNE 23RD, 2021. SHE WAS A LOVING AND CARING WIFE FOR 52 YEARS, A SELFLESS PERSON, THE ANCHOR OF HER FAMILY, AN ANGEL PLACED ON EARTH TO CARE FOR AND NURTURE EVERYONE AROUND HER. WE ASK THOSE STILL OF EARTH TO CELEBRATE HER LIFE BY EXTENDING KINDNESS TO OTHERS IN THE MANNER SHE DID. A SOUL TO CHERISH, FOREVER REMEMBERED, NEVER FORGOTTEN, R.I.P. MOM.
SHE WAS PRECEDED IN DEATH BY HER PARENTS, MARY JANE COFFEY AND LONNIE COFFEY; IN-LAWS PEARL WILLIAMS AND PAUL WILLIAMS; SISTER ROSEMARY HATFIELD; BROTHERS, BOBBY DAVID, EUGENE, JOHNNY BILL, HAROLD DEAN “PETE” AND DANNIE COFFEY.
SHE IS SURVIVED BY HER HUSBAND PAUL WILLIAMS, JR OF TAZEWELL/BRISTOL, TN; SONS: CURTIS WILLIAMS OF ANCHORAGE, AK AND CHRISTOPHER WILLIAMS OF GREENVILLE, SC; DAUGHTERS: LINDSAY WILLIAMS OF SEATTLE, WA, ASHELEY WILLIAMS OF JOHNSON CITY, TN, CELINA WILLIAMS OF BRISTOL, TN, AND SHANNON WILLIAMS (IN-LAW) OF GREENVILLE, SC; BROTHER: JIMMY RICHARD “DICK” (NEMA) COFFEY OF CANTON, MI. SISTER: KANDY (VERNIS) HARVILLE OF TAZEWELL, TN; GRANDCHILDREN: CHRISTIAN, DEVON, KEAGAN, JADYN, PAUL, MANIYAH, LAUREN, SILAS, JAKE, MATIXX AND A HOST OF OTHER RELATIVES AND FRIENDS. MINISTER: REV. GORDON MCANALLY; SINGERS: THE LIGHTHOUSE QUARTET; PALLBEARERS: CURTIS WILLIAMS, CHRISTOPHER WILLIAMS, DEVON WILLIAMS, JADYN SEALOCK, RUSTY HOLLOWAY, REX COFFEY, DUSTEN COFFEY AND VERNIS HARVILLE; THE FAMILY WILL RECEIVE FRIENDS FROM 5:00 P.M UNTIL 7 P.M. SUNDAY, JUNE 27TH AT COFFEY FUNERAL HOME WITH FUNERAL SERVICE TO FOLLOW AT 7:00 P.M. SUNDAY NIGHT IN THE COFFEY FUNERAL HOME CHAPEL. BURIAL IN THE JACKSON CEMETERY AT 1:00 P.M. MONDAY, JUNE 28TH, 2021. COFFEY FUNERAL HOME IN CHARGE.
Dewey D. Smith
Dewey D. Smith of Mechanicsburg, Ohio, peacefully passed away on Friday, June 18, 2021. Dewey was born on July 18,... read more